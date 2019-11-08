Объем торговли России и Китая за десять месяцев вырос на 2,8%

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых десяти месяцев 2019 года вырос на 2,8% в годовом исчислении и составил 89,829 млрд долларов, сообщается в докладе Главного таможенного управления КНР.

Из опубликованных данных следует, что объем экспорта из Китая в Россию за период с января по октябрь 2019 года вырос на 1,9%, до 40,024 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг в КНР за это же время увеличился на 3,5%, до 49,805 млрд долларов, передает ТАСС.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг 69,52 млрд долларов. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до 84,07 млрд долларов, в 2018 году – на 27,1%, превысив 107 млрд долларов.

Напомним, в 2018 году товарооборот России и Китая впервые превысил 100 млрд долларов. В июне Россия и Китай решили довести товарооборот до 200 млрд долларов.

Президент России Владимир Путин отмечал, что рост торгового оборота с Китаем стал следствием роста уровня доверия между странами.

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