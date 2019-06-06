Россия и Китай решили довести товарооборот до 200 млрд долларов

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о достигнутых на саммите в Москве договоренностях с Китаем по стимулированию двусторонней торговли, успешная реализация которых к 2024 году позволит довести товарооборот между странами до 200 млрд долларов.

Минэкономразвития России и Министерство коммерции Китая на саммите в Москве подписали меморандум о взаимопонимании в вопросах стимулирования двусторонней торговли, передает ТАСС со ссылкой на российское ведомство.

«Подписанные на саммите документы выведут торгово-экономические отношения России и КНР на новые рубежи. Успешная реализация намеченных целей поможет нам взять планку товарооборота в 200 млрд долларов, о которой мы говорим применительно к 2024 году», – сказал Орешкин, добавив, что «сегодня эта цифра представляется вполне реалистичной».

Напомним, в 2018 году товарооборот России и Китая впервые превысил 100 млрд долларов.

Президент России Владимир Путин отмечал, что рост торгового оборота с Китаем стал следствием роста уровня доверия между странами.