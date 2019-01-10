Товарооборот России и Китая в 2018 году впервые превысил 100 млрд долларов

Товарооборот России и Китая по состоянию на середину декабря прошлого года впервые в истории превысил 100 млрд долларов, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

«По предварительным подсчетам, по состоянию на середину декабря объем российского-китайского товарооборота уже превысил 100 миллиардов долларов, что стало историческим рекордом», – сказал на брифинге Гао Фэн, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Россия занимает 10-е место среди крупнейших торговых партнеров Китая и первое место среди основных торговых партнеров по динамике роста товарооборота. В свою очередь Китай продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером России.

По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-ноября 2018 года вырос на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 97,23 млрд долларов. Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 12% и составил 43,45 млрд долларов, а импорт из России – на 44,3%, составив 53,78 млрд долларов.

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 20 декабря заявил, что рост двустороннего торгового оборота между Китаем и Россией стал следствием роста уровня доверия между странами.