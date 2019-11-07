США собрались добиться от Украины искоренения коррупции

Вашингтон намерен добиваться от Киева искоренения коррупции на Украине, заявил госсекретарь Майк Помпео.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине до прихода к власти Владимира Зеленского была колоссальная коррупция.

Также в Госдепе заявляли, что Петр Порошенко не хотел бороться с коррупцией, находясь во главе государства.