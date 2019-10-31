Госдеп обвинил Порошенко в нежелании бороться с коррупцией

Петр Порошенко, возглавляя украинское государство, не хотел бороться с коррупцией, заявил кандидат на пост посла США в Москве Джон Салливан.

Салливан, который сейчас занимает должность первого замгоссекретаря США, объяснил, что проблемы антикоррупционных реформ на Украине были связаны не с финансовой поддержкой от США, а с отношением украинских властей.

«Мы видели это в течение двух лет и предупреждали президента Порошенко, что нужно начать антикоррупционные реформы», – приводит РИА «Новости» слова Салливана.

Как заявил Салливан, «желания там просто-напросто не было».

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп заявил, что на Украине до прихода к власти Владимира Зеленского была колоссальная коррупция.

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