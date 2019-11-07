Автомобиль москвички арестовали за неуплату штрафов за парковку на 270 тыс. рублей

Автомобиль жительницы Москвы эвакуировали на спецстоянку, пока она не погасит все свои долги за парковку в 270 тыс. рублей, «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«7 ноября в ходе совместного рейда судебные приставы арестовали автомобиль Nissan Juke, принадлежащий неплательщице, у которой имеются неоплаченные штрафы на 270 тыс. рублей. Арестованный автомобиль был отправлен на специализированную стоянку, где он будет находиться до полной уплаты всех задолженностей. Если этого не произойдет, то судебные приставы могут отправить авто на реализацию, чтобы погасить долг», – говорится в сообщении на сайте АМПП.

На оплату штрафов женщине дается 60 дней. Если москвичка не погасит его вовремя, то на нее могут наложить еще один административный штраф.

Ранее москвичке выписали штраф в размере почти 500 тыс. рублей за парковку около дома.