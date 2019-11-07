Airbus не смог вылететь из Шереметьево в Ригу

Пассажирский Airbus A-220 авиакомпании Airbaltic прервал вылет из Москвы в Ригу из-за технических проблем, сообщил информированный источник.

«Перед вылетом из Шереметьево в Ригу командир сообщил о технических неполадках и решении вернуться на стоянку для устранения неисправности», – сообщил источник «Интерфакс».

Он добавил, что быстро решить проблему не удалось.

«Командир сообщил о том, что силами наземных служб аэропорта проблему устранить не удалось. Потребуется время на то чтобы в Москву прибыли техники из Риги», – рассказал источник.

Пассажиры вернулись в терминал. Рейс отложили на три-четыре часа.

Отметим, на табло вылета аэропорта указано, что вылет назначен на 9.00 мск.

Напомним, в среду Boeing 777 сел в Шереметьево из-за проблем с двигателем.

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