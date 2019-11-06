«Боинг» сел в Шереметьево из-за проблем с двигателем

«Боинг 777» сообщением Москва – Пунта-Кана совершил посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем с одним из двигателей, сообщил представитель экстренных служб.

«В аэропорту Шереметьево благополучно приземлился Boeing 777, выполнявший рейс №7571 из Москву в Пунта-Кана (Доминиканская Республика)», – сообщил источник РИА «Новости».

Он добавил, что после взлета в кабине пилотов сработал датчик давления масла в одном из двигателей. На борту самолета находились 488 человека.

«Самолет благополучно приземлился, обстоятельства инцидента выясняются», – сказал он.

Напомним, ранее в московском аэропорту Шереметьево сразу после взлета совершил аварийную посадку самолет рейсом в Пекин, причиной стала неисправность одного из двигателей.

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