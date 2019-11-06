Роскачество нашло в зефире аллергены

Роскачество провело исследование ванильного зефира и выявило в большей части продукции не заявленные на маркировке консерванты и аллерген, сообщает пресс-служба ведомства.

Эксперты проверили 26 наиболее популярных на российском рынке торговых марок данных кондитерских изделий по 179 показателям качества и безопасности. Стоимость зефира на момент закупки составляла от 12,9 рублей до 54,3 рублей за 100 граммов продукта, указывается в сообщении на сайте Роскачества.

«В продукции трех торговых марок выявлена незаявленная в маркировке сорбиновая кислота (Е200), в одной ТМ – незаявленная в составе бензойная кислота, в 13 торговых марках – сернистая кислота», – говорится в сообщении.

При изучении маркировки исследователи выявили в зефире сразу нескольких торговых марок нарушения соответствующего технического регламента. Так, практически 12 производителей, вопреки требованиям, не обозначили на этикетке, что в продукте содержится аллерген - диоксид серы.

Также эксперты зафиксировали три несоответствия в указании массы нетто продукта и 10 расхождений в фактическом и заявленном количестве углеводов.

При этом вся продукция была признана безопасной. Качество зефира определялось, в первую очередь, по массовой доле фруктового сырья, которого в соответствии с ГОСТом должно быть не менее 11%.

Отмечается, что восемь торговых марок соответствуют не только требованиям ГОСТа, но и опережающим стандартам Роскачества, по которым массовая доля сырья в зефире должна быть не менее 20%.

Чуть меньше фруктового сырья было зафиксировано в зефире 11 торговых марок, при этом они все соответствуют требованиям ГОСТа.

В зефире семи производителей доля фруктового сырья составляет менее 11%. Нарушителями по этому показателю официально можно признать лишь три торговые марки – те, которые производятся в соответствии с требованиями ГОСТ.

Остальные четыре торговые марки заявили, что производятся по ТУ, потому формально признать их нарушителями нельзя.

В Роскачестве также сообщили о том, что в ходе органолептической экспертизы у специалистов не возникло претензий к запаху, вкусу, консистенции и внешнему виду зефира. Не было обнаружено и синтетических красителей.

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