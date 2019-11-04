Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе кондитерских изделий.

«Покупать кондитерские изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции (проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины)», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, следует отдавать предпочтение продукции, которая изготавливается на местных фабриках, так как импортная продукция долго транспортируется, а потому в ней используются консерванты, увеличивающие срок годности.

В ведомстве отметили, что при выборе тортов советуют обращать внимание на состав. Так, если в нем указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, это значит, что натуральные компоненты заменены на искусственные для увеличения срока хранения или создания привлекательного внешнего вида. При этом такие компоненты могут отрицательно влиять на человеческий организм, передает РИА «Новости».

«Мучные изделия не должны быть слишком хрупкими и рассыпаться при первой же возможности. Если в упаковке слишком много ломаных пряников и печений, то следует отказаться от покупки такой продукции», – добавили в Роспотребнадзоре.

Также покупателям посоветовали всегда внимательно читать этикетку, так как на ней должны быть указаны дата изготовления и срок годности изделия. «Приобретая любые кондитерские изделия, обратите внимание не только на сроки их хранения, но и на требования к температурному режиму, уровню влажности и оцените: соблюдаются ли они в магазине, где вы эту продукцию приобретаете», – добавили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что торты и пирожные нужно хранить при температуре от +2 до +6 градусов. При этом отличаются и сроки хранения. Так, торты и пирожные без отделки кремом можно хранить 72 часа, с белково-сбивным кремом, фруктовой отделкой или со сливочным кремом – 36 часов, а с заварным кремом или с кремом из взбитых сливок – до шести часов.

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