Роскачество назвало способы определения свежести мяса и сыра

Роскачество рассказало о правильных способах проверки качества мяса и сыра в домашних условиях.

Свежесть мяса можно определить путем надавливания на него пальцем. При этом ямка, образовавшаяся после надавливания, быстро исчезнет, если мясо свежее. А если промокнуть его бумажной салфеткой, можно сделать вывод об особенностях приготовления.

«Если салфетка намокает, то такое мясо будет сильно ужариваться или увариваться, а в готовом виде оно будет сухим, не сочным и не ароматным. Если салфетка остается сухой, то мясо хорошо удерживает влагу, а значит, будет сочным и в готовом виде», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Не стоит бояться разного цвета мяса в центре и по краям.

«Дело в том, что в настоящее время для упаковки мяса используют газовую среду, которая защищает мясо от микробиологической порчи. Газовая среда может влиять на цвет поверхности мяса. Это не несет никакого вреда, не является опасным и не оказывает влияния на органолептические характеристики готовых мясных блюд», – говорится в сообщении организации.

Белые вкрапления в филе птицы являются признаком прижизненных изменений мышечной ткани.

«Причины дефекта изучаются, но это не гормоны. Гормоны в России полностью запрещены», – напомнило Роскачество.

Что касается наличия в сыре растительных жиров, то это можно сделать только в лабораторных условиях. Между тем, утверждение о том, что сыр с растительными жирами крошится при нарезке, не является правильным.

«Крошливость сыра связана с технологией его изготовления, особенностью формирования сырного зерна – мелкое или крупное, – условиями разрезания сгустка, сортом сыра, фасовкой и другими факторами производства. Для сыра чеддер «крошливость» вообще отличительный признак», – говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник Роскачество рассказало, как выбирать тыкву и какой из сортов является самым вкусным.