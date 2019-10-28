Россиянам рассказали, как выбрать тыкву

Роскачество рассказало, как выбирать тыкву и какой из сортов является самым вкусным.

«Выбирая тыкву в магазине, в первую очередь, следует ориентироваться на то, чтобы плод был вызревшим, с плотной коркой, без существенных повреждений, с подсохшей плодоножкой. Размер, цвет плода на его потребительские свойства не влияет. Половинки тыквы покупать не рекомендуется, так как в данном случае невозможно гарантировать санитарно-гигиеническую безопасность продукта», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Эксперты отметили, что тыквы всех видов содержат много сахаров, пектина и каротина и богаты минеральными веществами, а в семенах содержится большое количество жиров и белков. Из крупноплодной, твердокорой и мускатной тыквы самой вкусной является именно последняя.

«Это самая вкусная и сладкая из всех существующих тыкв. Ее мякоть имеет плотную маслянистую консистенцию, без излишних волокон. Кстати, ее мякоть может содержать до 11,5% сахаров, что делает ее хорошим десертом. Плоды у мускатной тыквы имеют разнообразную форму, наибольшее распространение получили сорта грушевидной формы – передает РИА «Новости» «Баттернат» (масляный орех), которые и преобладают в розничной торговле», – рассказали в организации.

Твердокорая тыква не дает крупных плодов, но зато быстро спеет и имеет самые вкусные семена.

«Мякоть ее немного жестковата, поэтому такая тыква больше подойдет для приготовления супов, пюре. По сравнению с крупноплодной тыквой у твердокорой кожура толще и грубее, а мякоть – более волокнистая и рыхлая», – отметили в Роскачестве.

Масса крупноплодной тыквы может достигать нескольких сотен килограмм. Данный сорт характеризуются разнообразной окраской, также его отличает округлая плодоножка и стебель без «бороздок». Этот плод хорошо подходит для запекания, овощного рагу и не теряет своих потребительских свойств при длительном хранении. Именно этот сорт тыквы служит украшением к Хеллоуину.

Напомним, в сентябре Роскачество исследовало 24 наиболее популярных на российском рынке торговых марок яблочного детского пюре и выявило в семи из них следы пестицидов.