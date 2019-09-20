Роскачество нашло пестициды в детском пюре

Роскачество исследовало 24 наиболее популярных на российском рынке торговых марок яблочного детского пюре и выявило в семи из них следы пестицидов, говорится в сообщении организации.

«По результатам исследований на широкий спектр пестицидов Роскачество выявило следовые количества в восьми торговых марках, ... в семи торговых марках были обнаружены ничтожные количества пиримитанила (фунгицид, используется для уничтожения плесеней и грибов в плодах), в двух торговых марках были обнаружены следы пропаргита (акарицид, используется для борьбы с клещами)», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

В Роскачестве рассказали, что в программу испытаний вошли 148 показателей безопасности и 32 показателя качества продукта, по которым были исследованы образцы торговых марок, произведенных Для в России, Белоруссии, Польше, Чехии, Сербии и Латвии ценового диапазона – от 13 до 105 рублей за упаковку.



Роскачество отмечает, что в детском пюре не должно присутствовать искусственных красителей, консервантов, специй, а в гомогенизированном пюре, предназначенном для детей четырех-шести месяцев, в составе не должно быть сахара или соли.

Напомним, в четверг Роскачество обнаружило кишечную палочку в клубничном йогурте.

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