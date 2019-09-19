Роскачество обнаружило кишечную палочку в клубничном йогурте

Эксперты Роскачества проверили клубничные йогурты и выявили в продукции двух торговых марок бактерии группы кишечной палочки, а также превышение концентрации хлоргексидина.

«В рамках исследования Роскачества изучены по 62 показателям качества и безопасности клубничные йогурты 26 торговых марок. Практически вся продукция изготавливалась в России. Исключение составили лишь йогурты одной торговой марки из Беларуси и одной – из Швейцарии. Стоимость йогуртов на момент закупки составила от 11,5 до 76,3 рубля за 100 г.», – сказано в сообщении Роскачества.

В продукции марки «Талицкий йогурт» были обнаружены группы бактерий кишечной палочки. «Причиной данного нарушения могут быть нестерильные условия на производстве», – пояснили в Роскачестве.

Эксперты отметили, что в исследовании встретился новый случай в истории исследований Роскачества: в йогуртах торговой марки «Вкуснотеево» был обнаружен хлоргексидин (дезинфицирующее средство).

«Его наличие говорит о том, что молокопроводы на производстве этих йогуртов после дезинфекции промывались плохо. Это не является нарушением и не вредит здоровью, однако на «Знак качества» такой товар, разумеется, претендовать не сможет», – сказали в Роскачестве.

Кроме того, в продукции четырех торговых марок было отмечено превышение требований техрегламента по содержанию дрожжей. «Данные недостатки могут быть спровоцированы несколькими факторами: низкое качество сырья, нарушение санитарного состояния производства, несоблюдение условий транспортировки, хранения или реализации продукции», – считают эксперты.

Согласно результатам исследования, ни в одной из 26 исследованных торговых марок не зафиксировано превышений по антибиотикам, не обнаружено золотистого стафилококка, сальмонеллы и плесеней, тяжелых металлов и пестицидов.

Кроме того, результаты испытаний показали, что все производители использовали для изготовления своих йогуртов свежее молоко.

Ранее в Роскачестве дали советы по выбору белого вина.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД