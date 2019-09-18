Россиянам дали советы по выбору белого вина

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Почему доллар выдерживает гигантские долги США

Доллар остается непотопляемым, несмотря на гигантские долги СШАФото: Stefan Klein/Global Look Press
Появляются все новые цифры наращивания и без того гигантского долга и бюджетного дефицита Соединенных Штатов. Это создает для Трампа определенные проблемы. Однако даже при таких показателях, которые давно разорили бы, например, Россию, финансовая система США остается успешной и привлекательной. Почему доллар все еще держится на плаву? Подробности...
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Эстония пытается усилить себя Путиным

Визит Кальюлайд в Россию и ее встреча с Путиным вызвали в Прибалтике громкий скандалФото: EPA/ALEXANDER NEMENOV/POOL/ТАСС
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ответ на многочисленную критику со стороны других стран и политиков объяснила, зачем она поддерживает прямой контакт с Кремлем. По ее словам, это «усиливает Эстонию внутри ЕС». В данном случае госпожа президент лукавит. Россия, к которой она испытывает весьма сложные чувства, нужна ей совсем для другого. Подробности...
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Русская птица поможет восточной дипломатии

Разведение кречета может принести не только финансовые, но и дипломатические успехиФото: Wothe, K./Global Look Press
Сразу несколько важнейших задач способен решить проект, начинающийся в Приморье. Центр по разведению соколов-кречетов дает возможность сохранить легендарную русскую птицу и укрепить дипломатические отношения с арабскими монархиями.  Подробности...
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Россия потеснит США в арабском мире с помощью С-400

За последние четыре года принц Мухаммед бин Салман пять раз приезжал к Владимиру Путину Фото: Susan Walsh/AP/ТАСС
Предложение Владимира Путина саудовским властям купить у России комплексы С-400 стало следствием атаки дронов на нефтяные предприятия королевства. Позиции России на Ближнем Востоке за последние годы серьезно укрепились. А покупка саудитами нашего оружия в ходе предстоящего визита президента в Эр-Рияд будет иметь важное значение для усиления позиций России не только в исламском мире. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Американские соцсети приватизируют право на общение

Максим Соколов, публицист
Достижение Цукерберга и ему подобных в том, что они изобрели частную, но при этом очень большую, прямо-таки универсальную систему человеческой коммуникации. Но объявили, что как хозяева они вправе решать и вязать, как им заблагорассудится. Подробности...
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Собчак и Богомолов пришли в храм в поисках смысла

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Люди могут ругать продажных попов на джипах, злиться на слияние церкви с властью, сваливать на «этих скрепоносцев» все ужасы нашей жизни, но в конечном итоге все оказываются на пороге храма. Оказались там и Собчак с Богомоловым. Подробности...
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Людоедство делают «элитарным пороком»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Демонстративное презрение к «скрепам», к традиции, к религии, глумливое хихикание над любым «нельзя», страх показаться недостаточно прогрессивными – все это делает наших западников легкой добычей для самых диких идей. И вот тут некоторая разборчивость и самостоятельность была бы очень уместна. Подробности...
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      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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              Россиянам дали советы по выбору белого вина

              18 сентября 2019, 08:35

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Белые вина приобретают все большую популярность у потребителей, при этом важно сделать правильный выбор, говорится в сообщении Роскачества.

              «Самой популярной у потребителей «белой» страной остается Италия. Именно итальянские белые вина составляют значительную долю продаж в торговых сетях. Постепенно набирают популярность и вина России. Зачастую по цене они гораздо привлекательней импортных образцов. Главное – не ошибиться с качеством», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

              Там добавили, что вино должно быть в стеклянной бутылке, а при выборе отечественного вина из винограда, выращенного в России, нужно обращать внимание на обозначение ЗГУ – «вино защищенного географического указания».

              При этом в магазине на белое вино не должен падать прямой солнечный свет или яркий свет от близко расположенной подсветки полки. Вино должно быть чистого, прозрачного цвета, без посторонних выключений.

              Нижняя ценовая граница белых вин из российского винограда, на которые стоит обращать внимание – порядка 250 рублей за бутылку.

              «Подавать белые вина рекомендуется при температуре от 8 до 12 градусов: недорогие лучше охлаждать сильнее, более серьезные с выдержкой в дубе, лучше раскрываются при 11-12 С. Гастрономическими парами может стать широкий выбор блюд: от морепродуктов и холодных рыбных закусок до рыбы на пару, на гриле с белым соусом, к мясу птицы. Также оптимальной парой будут различные фрукты», – сообщили в Роскачестве.

              Из отечественных сортов эксперты советуют обратить внимание на крымский сорт «Кокур белый» или донской автохтон «Сибирьковый». Что касается года урожая, то большинство недорогих российских белых вин производятся в расчете на то, чтобы быть выпитыми в течение первого года с момента производства.

              Напомним, в начале сентября Роскачество дало совет по выбору красной рыбы и икры.


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