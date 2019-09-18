Россиянам дали советы по выбору белого вина

Белые вина приобретают все большую популярность у потребителей, при этом важно сделать правильный выбор, говорится в сообщении Роскачества.

«Самой популярной у потребителей «белой» страной остается Италия. Именно итальянские белые вина составляют значительную долю продаж в торговых сетях. Постепенно набирают популярность и вина России. Зачастую по цене они гораздо привлекательней импортных образцов. Главное – не ошибиться с качеством», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Там добавили, что вино должно быть в стеклянной бутылке, а при выборе отечественного вина из винограда, выращенного в России, нужно обращать внимание на обозначение ЗГУ – «вино защищенного географического указания».

При этом в магазине на белое вино не должен падать прямой солнечный свет или яркий свет от близко расположенной подсветки полки. Вино должно быть чистого, прозрачного цвета, без посторонних выключений.

Нижняя ценовая граница белых вин из российского винограда, на которые стоит обращать внимание – порядка 250 рублей за бутылку.

«Подавать белые вина рекомендуется при температуре от 8 до 12 градусов: недорогие лучше охлаждать сильнее, более серьезные с выдержкой в дубе, лучше раскрываются при 11-12 С. Гастрономическими парами может стать широкий выбор блюд: от морепродуктов и холодных рыбных закусок до рыбы на пару, на гриле с белым соусом, к мясу птицы. Также оптимальной парой будут различные фрукты», – сообщили в Роскачестве.

Из отечественных сортов эксперты советуют обратить внимание на крымский сорт «Кокур белый» или донской автохтон «Сибирьковый». Что касается года урожая, то большинство недорогих российских белых вин производятся в расчете на то, чтобы быть выпитыми в течение первого года с момента производства.

Напомним, в начале сентября Роскачество дало совет по выбору красной рыбы и икры.