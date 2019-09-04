Роскачество дало совет по выбору красной рыбы и икры

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, как правильно выбирать качественную и свежую красную икру и рыбу.

«Чтобы выбрать хорошую рыбу, нужно руководствоваться оценкой ее внешнего вида и запаха. Покупая свежую рыбу, внимательно изучите ее внешний вид. Цвет рыбы должен быть однородным. Качественное филе рыбы имеет прозрачную глазурь, которая блестит на срезе и присутствует тонким слоем на всей поверхности продукта. Консистенция рыбы не должна быть сильно волокнистой – это признак того, что размороженная рыба растаяла и ее повторно заморозили», – передает РИА «Новости» слова Протасова.

Он добавил, что икра разных видов лососевых по вкусу и виду может отличаться, чем пользуются многие производители, и под понятием «лососевая икра» в баночке может быть что угодно.

«Именно поэтому мы советуем выбирать упаковки, промаркированные надписью «ГОСТ», так как в этом случае производитель обязан указать вид рыбы, из которой получен продукт. Икра первого сорта состоит из одинаковых по размеру и цвету икринок, характеризуется густой консистенцией, рассыпчатостью, малым содержанием соли и приятным запахом», – сказал Протасов.

Он уточнил, что при покупке икры нужно обращать внимание на дату производства, маркировку и внешний вид, условия хранения в точке, где продается товар. Хорошая икра, скорее всего, будет произведена с середины мая по октябрь-декабрь.

Напомним, в пятницу Роскачество рассказало об образовании при обжаривании картофеля токсичного для организма акриламида и рекомендовало действия для минимизации его появления.