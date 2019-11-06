Обнаружена новая опасность никотиновой зависимости

Курение способствует развитию шизофрении и депрессии, почти вдвое увеличивая риск их развития, заявили британские генетики.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Psychological Medicine, передает РИА «Новости».

Ученые проанализировали ДНК более полумиллиона жителей Великобритании. Выяснилось, что люди, страдающие шизофренией и депрессией, курили чаще, чем другие участники эксперимента.

Также отмечается, что британцы, страдающие никотиновой зависимостью, более чем в два раза чаще становились шизофрениками и почти в два раза чаще приобретали хроническую депрессию, нежели некурящие исследуемые.

В связи с этим ученые выдвинули теорию о том, что никотин нарушает работу серотонина и дофамина – двух важнейших сигнальных молекул мозга.

Именно они участвуют в развитии шизофрении и депрессии.

Ранее был обнаружен новый способ борьбы с никотиновой зависимостью.