Ученые обнаружили новый способ борьбы с никотиновой зависимостью

Вещество пиоглитазон, которое используется в препаратах от диабета второго типа, может также помочь в борьбе с никотиновой зависимостью, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Neuroscience.

При попытке бросить курить у курильщиков возникает никотиновая абстиненция, симптомы которой часто трудно переносятся организмом, из-за чего человек возвращается к курению.

Ученые из Италии, Швеции США под руководством Эси Доми из Линчепингского университета (Швеция) выявили, что лекарственное средство пиоглитазон устраняет негативные последствия никотиновой абстиненции у крыс и мышей, сообщает РИА «Новости».

При инъекциях пиоглитазона в гиппокамп мышей-самцов уменьшались признаки никотиновой абстиненции, в том числе тремор лап, общая дрожь и тряска головы. Инъекции пиоглитазона в миндалины мышей-самцов помогли снять состояние тревоги, связанное с отменой никотина.

По мнению ученых, это открытие поможет создать новые медикаментозные стратегии борьбы с курением. Кроме того, у курящих людей диабет второго типа развивается на 30% чаще, чем у некурящих, пиоглитазон может применяться в качестве комплексного средства.

Ранее ученые обнаружили связь между курением электронных сигарет и раком легких.