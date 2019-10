Ученые установили связь между паром вейпов и раком легких

Исследования ученых из медицинской школы Нью-Йоркского университета свидетельствуют, что дым электронных сигарет вызывает рак легких у мышей, сообщил телеканал CNBC.

Результаты исследования, которое было опубликовано в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показали, что из 40 мышей, подвергавшихся воздействию пара электронных сигарет с никотином в течение 54 недель, у 22,5% появился рак легких и у 57,5% развились предраковые поражения мочевого пузыря, передает РИА «Новости».

«Можно предвидеть, что если вы будете курить электронные сигареты, со временем у вас могут появиться различные виды болезней. Через много лет, возможно, появится рак», – заявил ведущий исследователь проекта Мун-Шонг Тан.

Отмечается, что это исследование стало первым, которое определило точную связь между никотином из электронных сигарет и раком. Ученые выяснили, что пар вейпов повреждает ДНК мышей и вызывает у них рак легких и, возможно, рак мочевого пузыря.

Накануне Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России.

11 сентября глава минздрава и социальных служб США Алекс Азар заявил, что американские власти намерены через несколько месяцев запретить продажу ароматизированных курительных смесей для вейпов в связи с серией заболеваний, связанных с их курением.

