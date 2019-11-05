США сочли угрозой для себя борьбу России против террористов

Россия и Китай создают «угрозу» американским устоям, а также используют антитеррористические программы для подрыва роли США, утверждают в Вашингтоне.

По словам замглавы министерства внутренней безопасности США Дэвида Глауи, «в основе всех направлений угроз лежит усиление враждебной деятельности со стороны таких государств, как Китай, Россия и Иран».

Он подчеркнул, что столкновение происходит «на уровне государств», возникает угроза американским интересам и «глобальным демократическим принципам». При этом, как заявил замглавы МВБ, речь идет об угрозе «такой степени», с которой США «не сталкивались многие годы», передает РИА «Новости».

Глауи утверждает, что противники стремятся «подорвать, дестабилизировать, дискредитировать и повредить» США. Для этого применяются «динамичные, разнонаправленные стратегии». Под угрозой оказываются «не только физическая инфраструктура, но и целостность» американского общества, а также «уверенность в устоях».

И.о. главы Национального центра США по борьбе с терроризмом Расселл Трэверс заявил что «влияние и присутствие конкурентов США» в ключевых для борьбы против экстремистов регионах создает угрозу для способности американцев «руководить местными операциями».

Трэверс отметил, что Россия и Китай «усилили собственные программы в области безопасности, обороны и противостояния терроризму». Утверждается, что эти программы используются Москвой и Пекином для «кампании по подрыву и замене роли США в Африке, Азии и на Ближнем Востоке».

Кроме того, он обвинил «конкурентов» США в использовании «карательных, антидемократических стратегий по борьбе с терроризмом, которые могут привести к дальнейшей радикализации и насилию».

Напомним, Пентагон собрался пересмотреть все свои военные доктрины в связи с появлением у потенциального противника новых систем вооружений. В качестве противников указываются Россия и Китай.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД