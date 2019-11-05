Школьник из Москвы выстрелил в девушку на свидании

В ходе конфликта московский 17-летний школьник выстрелил в свою девушку из пневматического пистолета прямо во время романтического свидания, сообщили в Морозовской детской больнице.

Сообщается, что на свидании пара выпила бутылку вина, в ходе разговора молодой человек приревновал девушку и выстрелил в нее. Испугавшись вида крови, подросток позвал на помощь, сообщает «Московский комсомолец».

Как рассказал заведующий отделением микрохирургии глаза Леонид Кононов, пуля застряла в верхнем веке на левом глазу, из-за чего образовался массивный отек.

Благодаря тому, что пуля ушла не очень глубоко, Кононов вручную зафиксировал ее, после чего локально иссек кожу и вытащил пулю из века с минимальной травматизацией. Зрение пациентки удалось восстановить полностью.

Ранее в Свердловской области школьник застрелил сверстника из охотничьего ружья из-за шутки.