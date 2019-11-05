Школьник из Москвы выстрелил в девушку на свидании

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5 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 21:31  |  vz.ru
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Немцев удивила сила российского рубля

Западные инвесторы любят рубль и российские облигацииФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Несмотря на годы геополитического давления на Россию, российский рубль в 2019 году сумел заметно укрепиться. Об этом пишет авторитетное немецкое издание Focus. На рубль перестали влиять как западные санкции, так и колебания цен на нефть. Впрочем, российские аналитики чрезмерный оптимизм немцев разделяют не до конца. Подробности...
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович, в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих пор вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Американские старообрядцы начали осваивать Россию

За долгие годы жизни на чужбине старообрядцы не растеряли ни своей веры, ни любви к РоссииФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Живущие в Америке старообрядцы возвращаются на историческую родину. Владимир Путин предоставил российское гражданство нескольким главам старообрядческих общин из США, Бразилии, Боливии и Уругвая. Всего переехать в Россию планируют уже более двухсот человек. И для этого у них есть весьма веские причины. Подробности...
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Эрдоган играет с Москвой и Вашингтоном

Эрдоган вновь проявил ближневосточную хитростьФото: Murad Sezer/Reuters
Турецкие чиновники вновь начали заигрывать с Москвой и Вашингтоном по вопросам военно-технического сотрудничества. В один день Анкаре удалось подвергнуть сомнениям поставки второй партии ЗРК С-400 и призвать Штаты к обсуждению продажи Турции истребителей F-35. По мнению экспертов, президент Эрдоган таким образом пытается играть на противоречиях двух стран, которые вынуждены с этим мириться. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Интернет хочет избежать ошибки идеологов СССР

Сергей Мардан, публицист
Мы полностью разоблачились в Сети. Ей известно про нас абсолютно все. Сколько мы зарабатываем, на что тратим, наши социальные связи, секреты, болезни и мечты. Все эти данные собираются и используются для управления нашим поведением. Подробности...
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Для науки опасна не вера, а атеизм

Сергей Худиев, публицист, богослов
Христианство не предписывает ученым – в том числе ученым–христианам – что они должны находить в ходе своих исследований. Светские идеологии предписывают. Конфликт науки и религии – миф; конфликт науки и антирелигиозных идеологий – реальность. Подробности...
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Для России Центральная Азия – не «чемодан без ручки»

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мало найдется в мире регионов, о которых бы в России говорили так много, а знали так мало, как о Центральной Азии. Обсуждение региона часто становится предметом горячих дискуссий, в которых эмоции подменяют рациональный расчет. Подробности...
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    Новая Берлинская стена в Грузии

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    Где и как хоронили диктаторов

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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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      Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
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      Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову

      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

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          Таксисты планируют забастовку из-за низких тарифов, устанавливаемых агрегаторами. А вы считаете расценки на такси:
          • Низкими

          • Нормальными

          • Высокими

          • Не езжу на такси

          Как вы считаете, ФБК Алексея Навального получал когда-либо деньги от зарубежных спонсоров?
          • Да

          • Нет

          Должен ли уметь гражданин России разбирать и собирать автомат Калашникова?
          • Да

          • Нет

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              Школьник из Москвы выстрелил в девушку на свидании

              5 ноября 2019, 20:52

              Текст: Елизавета Булкина

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              В ходе конфликта московский 17-летний школьник выстрелил в свою девушку из пневматического пистолета прямо во время романтического свидания, сообщили в Морозовской детской больнице.

              Сообщается, что на свидании пара выпила бутылку вина, в ходе разговора молодой человек приревновал девушку и выстрелил в нее. Испугавшись вида крови, подросток позвал на помощь, сообщает «Московский комсомолец».

              Как рассказал заведующий отделением микрохирургии глаза Леонид Кононов, пуля застряла в верхнем веке на левом глазу, из-за чего образовался массивный отек.

              Благодаря тому, что пуля ушла не очень глубоко, Кононов вручную зафиксировал ее, после чего локально иссек кожу и вытащил пулю из века с минимальной травматизацией. Зрение пациентки удалось восстановить полностью.

              Ранее в Свердловской области школьник застрелил сверстника из охотничьего ружья из-за шутки. 


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