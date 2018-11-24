В Свердловской области школьник застрелил сверстника из-за шутки

В поселке Верхняя Синячиха в Свердловской области школьник застрелил сверстника из охотничьего ружья, сообщил представитель регионального управления Следственного комитета Максим Чалков.

По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства происшествия, передает РИА «Новости».

Ранее местные СМИ сообщили, что инцидент произошел во время ссоры между двумя подростками из-за шуток в адрес одного из них. Школьник не смог выгнать обидчика из своего дома, достал охотничье ружье и выстрелил в знакомого.

Напомним, в марте в Курганской области школьница расстреляла семерых учеников из пневматики.