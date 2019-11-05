Завершено второе совместное российско-турецкое патрулирование на севере Сирии

Минобороны России объявило о завершении второго совместного российско-турецкого патрулирования на севере Сирии.

«Второй совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции завершил совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на севере Сирии. Совместный патруль, стартовавший от пункта таможенного перехода Айлишар, преодолел маршрут протяженностью более 70 километров и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что патруль проинспектировал обстановку в сирийских населенных пунктах, время прохождения маршрута составляет около двух часов.



Ранее Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российско-турецкий меморандум по Сирии реализуется не без труда, однако это единственный способ сохранить суверенитет республики.

1 ноября в Минобороны сообщили о результатах первого патрулирования России и Турции в Сирии.