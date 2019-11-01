В Минобороны сообщили о результатах патрулирования России и Турции в Сирии

Первый совместный патруль российских и турецких военных в Сирии выполнил задачу, все прошло без замечаний, сообщил офицер военной полиции ВС России полковник Александр Безклубов.

«Патрулирование прошло штатно, без замечаний, техника не подвела, люди не подвели, с задачей справились», – сказал Безклубов, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что следующий маршрут «в любом случае должен быть лучше предыдущего».

Следующее совместное с Турцией патрулирование на этом участке пройдет минимум через две недели, добавил полковник.

Отмечается, что протяженность маршрута составила 110 километров.

Ранее сообщалось, что патрулирование проходило на протяжении четырех часов.