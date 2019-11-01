Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

Российские и турецкие военные закончили первое совместное патрулирование на северо-востоке Сирии, сообщают СМИ.

Патрулирование началось к востоку от реки Евфрат около 12.00 по местному времени и шло на протяжении четырех часов, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

В пятницу руководитель Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов и его турецкий коллега генерал Яшар Гюлер провели переговоры по ситуации в Сирии.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российско-турецкий меморандум по Сирии реализуется не без труда, но это единственный способ сохранить суверенитет республики.