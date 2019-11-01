Россия и Турция обсудили с ситуацию в Сирии

Руководитель Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов и его турецкий коллега генерал Яшар Гюлер провели переговоры по ситуации в Сирии, говорится в распространенном турецкой стороной заявлении.

«Глава Генштаба генерал Яшар Гюлер провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями касательно развития событий в Сирии», – отмечается в сообщении, передает ТАСС.

Ожидается, что в пятницу российские и турецкие военные могут приступить к совместному патрулированию в Сирии.

В среду президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в случае необходимости расширит зону безопасности на севере Сирии.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российско-турецкий меморандум по Сирии реализуется не без труда, но это единственный способ сохранить суверенитет республики.

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