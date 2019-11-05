Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын

Генерал-полковник Анатолий Ноговицын, ведущий регулярных пресс-конференций во время грузино-осетинского конфликта 2008 года, умер 5 ноября в возрасте 67 лет, сообщил источник газеты ВЗГЛЯД, близкий к руководству ВКС России.

«Сегодня ушел из жизни генерал-полковник Ноговицын Анатолий Алексеевич. Выпускник Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны (АВВАКУЛ) 1973 года, с золотой медалью. Светлая память о нем останется у всех, кто знал его, летал вместе с ним и служил под его знаменами», – говорится в сообщении на форуме выпускников училища.

Ноговицын родился 29 апреля 1952 года в Барышевке Семипалатинской области Казахской ССР. Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков с золотой медалью (1969-1973), Военную командную академию противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза Жукова (1977-1980), Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России (1992-1994).

Проходил службу в должностях летчика, командира корабля, командира авиационного отряда, заместителя командира и командира авиационной эскадрильи, заместителя командира и командира истребительного авиационного полка ПВО, начальника авиации корпуса ПВО, заместителя командира корпуса ПВО, командира 21-го корпуса ПВО (1994-1995), первого заместителя командующего отдельной армией ПВО (1995-1998), начальника штаба (1998-2000) и командующего (2000-2002) 11-й армией ВВС и ПВО. Имел налет 2,8 тыс. часов, освоил более 10 типов самолетов.

С января 2002 года – заместитель главнокомандующего ВВС России. В 2005-2006 годах неоднократно находился в служебных командировках в Таджикистане. В июле 2008-го назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ – председателем Военно-научного комитета Генерального штаба ВС РФ. Доктор военных наук.

Получил публичную известность как ведущий регулярных пресс-конференций во время грузино-осетинского конфликта 2008 года, в ходе которых озвучивал почти все официальные заявления от имени Генерального штаба ВС РФ.

25 мая 2012 года указом президента освобожден от занимаемой должности и уволен с военной службы в отставку по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.

Ноговицын награжден орденами Красной Звезды и «За военные заслуги», медалями, орденом Почета Республики Южная Осетия.