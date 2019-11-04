Си Цзиньпин встретился с главой Гонконга

В Шанхае состоялась встреча китайского лидера Си Цзиньпина и главы администрации Гонконга Кэрри Лэм, сообщают информационные агентства.

Кэрри Лэм рассказала о ситуации в Гонконге. Си Цзиньпин заявил о доверии Пекина к главе Гонконга, которая пытается урегулировать ситуацию и проделала большую работу, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Синьхуа».

Си Цзиньпин призвал к восстановлению порядка в Гонконге и потребовал наказать ответственных за насилие.

Лидер Китая заявил о необходимости диалога со всеми гражданами и к повышению благосостояния населения.

Он выразил надежду, что Гонконг продолжит следовать принципу «Одна страна, две системы».

С начала лета в Гонконге проходят массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю.