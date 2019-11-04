Си Цзиньпин встретился с главой Гонконга

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4 ноября, понедельник | Последнее обновление — 23:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:«Нафтогаз» раскрыл содержание нового иска против Газпрома
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Католическая церковь теряет власть над деньгами
Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов
Ждем русский национализм здорового человека
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Вот я вполне себе русский националист. Но демонстрировать в России свою русскость – это то же, что здоровому мужику в средней группе детского сада демонстрировать свои силы. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
На воплощении мечты о Камчатке можно сэкономить
Андрей Манчук, политолог
Камчаткой восхищаются все, но мало кто там бывал. Так ли уж недоступна русская Огненная Земля? Мы с друзьями недавно оттуда вернулись, и вывод такой: путешествие по Камчатке вполне доступно, просто организовывать его надо с умом. Подробности...
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Зачем России Черный континент
Герман Садулаев, писатель, публицист
Третья мировая война, если она, не дай бог, состоится, будет не войной между социалистическим лагерем и капиталистическим концлагерем, не между христианским Западом и мусульманским Востоком. Это будет война между Китаем и Индией. За Африку. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
В России празднуют День народного единства
В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентовПодробности...
Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве
В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлеченияПодробности...
Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову
В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью историиПодробности...
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