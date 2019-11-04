День народного единства начали праздновать в России

Жители Камчатки и Чукотки начали праздновать День народного единства, сообщают информационные агентства.

Представитель правительства Камчатского края сообщил, что «стартовало празднование» с «Большого этнографического диктанта». В Авачинской бухте пройдет «праздник нерпы или День морского зверя «Хололо», передает ТАСС.

В Петропавловске-Камчатском состоится интерактивная развлекательная программа «Хоровод мира и дружбы», пройдут, выставки, конкурс национальных кос, «Этнодискотека».

На Чукотке также запланированы выставки, викторины, концерты, спортивные состязания, театральные и игровые программы, квесты.

Напомним, в субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения.

Мероприятие, посвященное Дню народного единства, продлится до 4 ноября.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ, почти 70% россиян считают, что отмечать День народного единства важно.

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