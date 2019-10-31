Россияне высказали отношение ко Дню народного единства

Почти 70% россиян считают, что отмечать День народного единства важно, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, 24% респондентов заявили, что отмечать такой праздник, как День народного единства, очень важно, еще 44% сказали, что праздновать его «скорее важно». При этом 14% россиян считают, что День народного единства отмечать не важно, а 13% – «скорее не важно». Затруднились ответить 5%, передает РИА «Новости».

Среди тех, кто считает, что этот праздник важно отмечать, в основном молодые люди в возрасте 18-24 лет (83%), а также сельские жители (81%).

Наиболее популярным объяснением респондентов, которые считают, что День народного единства нужно отмечать, является утверждение, что праздник способствует сплочению (50%); 10% считают, что он воспитывает патриотизм; по мнению 9%, он создает праздничное настроение (8%).

Кроме того, треть россиян – 32% – знают, что 4 ноября в России отмечается День народного единства (в 2017 году так ответили 12%).

На вопрос интервьюера, есть ли в России сегодня народное единство, 37% респондентов ответили утвердительно (в 2017 году – 54%). По мнению 54% россиян, сегодня в стране народного единства «скорее нет» (в 2017 году – 40%). Затруднились ответить 9%.

Мнения, что в России сегодня народного единства «скорее нет», чаще всего придерживаются опрошенные в возрасте 25-34 лет (58%) и граждане 45-59 лет (59%). Такую же позицию по данному вопросу чаще всего имеют москвичи и петербуржцы (59%), а также жители городов с населением 500-950 тыс. человек (62%). О том, что в России народное единство есть, в основном говорят молодые люди 18-24 лет (46%), жители населенных пунктов с населением менее 100 тыс. человек (41%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 28 октября среди совершеннолетних граждан России методом телефонного интервью. Выборка составила 1,6 тыс. респондентов.

Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Роструд ранее напомнил, что на следующей неделе россиян ожидают длинные выходные.