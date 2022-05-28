В США оценили решение Путина продавать газ за рубли

Решение президента России Владимира Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса российской валюты, сообщила американская телерадиокомпания CBS News.

«На экспорте энергоресурсов Россия зарабатывает почти 20 млрд долларов ежемесячно. С конца марта многие зарубежные покупатели согласились с ее требованием производить оплату за энергоресурсы в рублях, и это укрепило курс российской валюты», – приводит сообщение телерадиокомпании РИА «Новости».

Как отмечается, и без того высокие цены на энергоносители резко выросли после начала спецоперации на Украине, положительно сказавшись на рубле. Кроме того, курс российской валюты поддержали положительное сальдо торгового баланса и эффективные меры ЦБ.

В прошлую пятницу во Франции отметили, что сверхприбыли Газпрома полностью окупили «Северный поток – 2», Россия в 2022 году может получить за поставки газа в Европу рекордные 100 млрд долларов. Ранее в США признали российский рубль лучшей мировой валютой на фоне рекордного укрепления к доллару и евро с начала года благодаря мерам правительства России, которое обязало экспортеров продавать валютную выручку и потребовало от покупателей российского газа оплачивать поставки в рублях.

Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.

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