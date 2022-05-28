В США оценили решение Путина продавать газ за рубли

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28 мая, суббота | Последнее обновление — 08:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва пригрозила ВСУ обнулением в случае угрозы российским городам
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О близкой дружбе с администрацией Байдена среди техногигантов не принято говорить вслух. Однако некоторые действия платформ не могут не вызывать вопросов уже только потому, что экономически они крайне невыгодны для бизнеса.
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До каких еще пределов будет в Европе простираться украинская монументальная пропаганда? Осквернение могил, проще говоря. И русских, и не русских – как на Пер Лашез.
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Главный лозунг «болонцев» простой: если твой диплом не признан на Западе – ты никто. Если тебя не напечатали в западном журнале, ты – второй сорт. Если ты, окончив бакалавриат, не уехал учиться за границу – ты лох.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В США оценили решение Путина продавать газ за рубли
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Решение президента России Владимира Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса российской валюты, сообщила американская телерадиокомпания CBS News.
«На экспорте энергоресурсов Россия зарабатывает почти 20 млрд долларов ежемесячно. С конца марта многие зарубежные покупатели согласились с ее требованием производить оплату за энергоресурсы в рублях, и это укрепило курс российской валюты», – приводит сообщение телерадиокомпании РИА «Новости».
Как отмечается, и без того высокие цены на энергоносители резко выросли после начала спецоперации на Украине, положительно сказавшись на рубле. Кроме того, курс российской валюты поддержали положительное сальдо торгового баланса и эффективные меры ЦБ.
В прошлую пятницу во Франции отметили, что сверхприбыли Газпрома полностью окупили «Северный поток – 2», Россия в 2022 году может получить за поставки газа в Европу рекордные 100 млрд долларов. Ранее в США признали российский рубль лучшей мировой валютой на фоне рекордного укрепления к доллару и евро с начала года благодаря мерам правительства России, которое обязало экспортеров продавать валютную выручку и потребовало от покупателей российского газа оплачивать поставки в рублях.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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Украина потребовала от Германии остановить транзит газа по «Северному потоку – 1»
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Руководство компаний «Оператор ГТС Украины» и «Нафтогаз» обратилось в Министерство экономики Германии с предложением остановить работу газопровода «Северный поток – 1», сообщил генеральный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Макогон отметил, что оператор ГТС Украины» вместе с «Нафтогазом» направили обращение в Министерство экономики Германии относительно остановки «Северного потока – 1», передает ТАСС со ссылкой на УНИАН.
Руководитель оператора ГТС выразил уверенность, что «этот газопровод работал на условиях исключения для обеспечения безопасности транспортировки газа в Европу». Однако, по мнению гендиректора, после начала специальной операции таких оснований больше нет, «поэтому для обеспечения безопасности нашей страны, обеспечения безопасности нашей газотранспортной системы мы обратились к Германии с таким требованием».
Напомним, что 11 мая Украина впервые с начала спецоперации нарушила работу газовой трубы, отказавшись принимать российский газ на одной из двух точек входа. Первой пострадала Германия. Объем российского газа немецким потребителям через Украину упал на 25% в сутки. Берлин вынужден был экстренно запросить увеличение поставок газа за счет резервов Норвегии и Нидерландов.
Украина 10 мая объяснила свое решение некими форс-мажорными обстоятельствами, что удивило Газпром. В российской компании уверили, что украинские сотрудники спокойно работали на ГИС «Сохрановка». Лишь спустя сутки – к вечеру 11 мая – украинская сторона соизволила разъяснить конкретней причину своего поступка.
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Стало известно о закрытии неба Китая для российских Boeing и Airbus
Китайские власти решили закрыть свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в других юрисдикциях, сообщили источники.
Запрет обоснован тем, что авиавласти КНР в мае просили все авиакомпании актуализировать электронные досье, это стандартная процедура, но в нее внесли корректировки, сказал собеседник РБК.
Российские авиаперевозчики, летающие в Китай, обновили данные, но власти КНР запросили подтверждающие данные, что импортные самолеты российских перевозчиков официально сняты с регистрации за рубежом. Таких документов российские перевозчики дать не смогли, и из-за этого для таких самолетов компаний закрыли небо.
В начале апреля Минтранс России заявлял, что российские авиакомпании смогут осуществлять полеты за рубеж на 193 самолетах.
Эстонские националисты пожаловались на посольство России из-за военных песен
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Внутреннее объединение эстонской партии «Отечество» Rahvuslased («Националисты»), которое еженедельно организует пикеты у стен российского посольства в Таллине, пожаловалось на то, что диппредставительство России в ответ на их очередную акцию включило громкую трансляцию советских военных песен, сообщила газета Postimees.
«Для организации подобной дискотеки требуется разрешение на публичное мероприятие», – передает РИА «Новости» слова лидера объединения, депутата Тармо Круузимяэ.
По его оценке, трансляция посольством советских песен, восхваляющих победу во Второй мировой войне, на громкости около 100 децибел мешает проведению зарегистрированного пикета и является крайне циничным и противозаконным действием.
Данное событие организация националистов «Отечества» расценила как вмешательство во внутренние дела Эстонии и в этой связи требует призвать российское посольство к порядку. «Ожидаем от правительства республики и министра иностранных дел решительных действий», – подчеркивает Круузимяэ. Сообщается, что полиция в курсе этого инцидента и выясняет точные обстоятельства произошедшего.
Ранее посольство России в Эстонии призывало власти страны найти и наказать тех, кто осквернил памятник воину-освободителю на Военном кладбище в Таллине.
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Лавров: Запад объявил тотальную войну всему русскому миру
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Страны Запада объявили тотальную войну всему русскому миру, этого уже никто не скрывает, заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов при Министерстве иностранных дел.
«Как мы только что отметили, Запад объявил нам, всему русскому миру, тотальную войну. Это теперь уже никто не скрывает, доходит уже до абсурда, до самой культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной. Под запретом классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. Гонениям подвергаются и деятели отечественной культуры и искусства, которые сегодня представляют нашу культуру», – передает его слова РИА «Новости».
По мнению Лаврова, подобная ситуация «с нами надолго». «И мы должны быть готовы к тому, что она выявила истинное отношение Запада к тем красивым лозунгам, которые выдвигались 30 лет назад после окончания холодной войны, об общечеловеческих ценностях... Мы теперь видим, какова цена этим словословиям», – сказал министр.
Лавров отметил, что внешняя политика президента Владимира Путина опирается на широкую общественную поддержку.
«Принципиально важно, что утвержденный президентом Путиным внешнеполитический курс опирается на широкое общенациональное согласие, его поддерживают ключевые политические силы нашей страны, ведущие общественные, предпринимательские объединения. Мы также ощущаем повседневно поддержку всех российских регионов», – сказал он.
По словам министра, в стране по сути дела происходит консолидация здоровых патриотических сил.
Он обратил внимание на то, что США и их сателлиты «удваивают, утраивают, учетверяют усилия по сдерживанию нашей страны, используя широчайший инструментарий от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиапространстве».
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Минобороны сообщило о поражении 469 районов сосредоточения живой силы ВСУ
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В разных районах проведения СВО поражены 469 районов сосредоточения живой силы ВСУ, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики (ДНР) нанесен удар по позициям 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Поражены семь командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
Также в районе Барвенково уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Кроме того, в районе Гусаровки Харьковской области уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания ПВО.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов авиации уничтожены более 250 националистов, выведены из строя 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков, пять установок реактивной системы залпового огня «Град», десять орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля различного назначения», – отметили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, в районе населенного пункта Спорное ДНР и Барвенково Харьковской области уничтожены два склада боеприпасов.
Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Беляры Одесской области сбит один самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
Кроме того, в районах населенных пунктов Липцы, Балаклея, Малые Проходы, Глубокое, Глинское Харьковской области, Ямполь, Масляковка, Васильевка ДНР уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачена одна украинская баллистическая ракета «Точка-У» в районе Сватово Луганской народной республики», – сообщил Конашенков.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских огневых позиции. В районе населенного пункта Завгороднее Харьковской области в результате удара по понтонной роте сорвана очередная попытка наведения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 180 самолетов, 127 вертолетов, 1027 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса, 3281 танк и других боевых бронированных машин, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3218 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщало, что транспортный самолет ВСУ с вооружением сбит в воздухе в Одесской области.
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СМИ: Россия сможет обслуживать внешний долг без лицензии США
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Решение США не продлевать лицензию, разрешавшую обслуживание гособлигаций России в долларах, повысило риск дефолта, однако остались сохранены условия, благодаря которым у России есть все шансы избежать такого сценария.
В документации всех российских выпусков обнаруживается условие «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), и оно теоретически открывает способ для платежей в рублях без оснований объявить российский дефолт. Оно независимо от другого условия «Выплата в альтернативных валютах» (Alternative Payment Currency), которое содержится в бумагах, выпущенных с 2018 года, и допускает законные выплаты в рублях, если, к примеру, санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте, пишет РБК.
Это означает, что если Россия платит держателю в валюте, отличной от доллара, то платежное обязательство будет считаться выполненным, если инвестор в ближайший возможный день сможет обменять полученное количество другой валюты на доллары в актуальном размере. При этом, если же при конвертации сумма в долларах будет меньше за счет действующего курса, то Россия обязана возместить эту недостачу держателю, а также компенсировать ему все транзакционные издержки.
Как пояснила глава отдела политических рисков консалтинговой компании Hawthorn Advisors Максимилиан Хесс, Россия сможет доказать отсутствие дефолта, если иностранные держатели ее бумаг действительно смогут обменять полученные рубли на доллары.
Профессор Школы права Университета Вирджинии, исследователь суверенных долгов Миту Гулати подтвердил, что такое «хитрое» условие действительно потенциально позволяет России выполнить свои обязательства по бондам даже через рублевые выплаты.
Уточняется, что без лицензии США американские инвесторы не имеют права проводить транзакции с Минфином России, то есть при новом способе выплат не смогут ничего сделать с полученными рублями. Однако неамериканские инвесторы (которых большинство) смогут в теории получить рубли и обменять их на доллары через НРД, в этом случае у них не будет оснований заявлять о дефолте.
Несмотря на это, Хесс допускает, что Международная ассоциация по свопам и деривативам (ISDA, регулирует выплаты финансовых инструментов, страхующих инвесторов от дефолтов эмитентов) или кредитно-рейтинговые агентства все равно признают российский дефолт, если Минфин осуществит выплаты нерезидентам в рублях, поскольку «есть проблемы с конвертируемостью рубля».
Ранее Минфин США заявил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая.
Между тем России 27 мая предстоит платеж по еврооблигациям.
В конце апреля Минфин России заявлял, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах. В мае СМИ сообщили, что американский Минфин аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Однако даже сам Минфин США признает, что наступление технического дефолта в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступ к мировому рынку капитала.
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Канцлер Австрии пригрозил отобрать хранилище у Газпрома
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в ходе разговора с российским президентом, что Газпром будет лишен газового хранилища в австрийском Хайдахе, если не будет заполнять его газом.
«Вопрос газа был затронут им, что все поставки [в Австрию] в полном объеме будут соблюдаться. Я ему указал на то, что если Газпром не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, тогда Газпром потеряет это хранилище, и оно будет передано другим поставщикам энергии для заполнения», – цитирует его ТАСС.
В свою очередь Путин заверил Нехаммера, что Россия будет продолжать соблюдать контрактные обязательства по поставкам газа в Австрию. «Подтверждена приверженность России соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В ходе беседы Путин и Нехаммер также обсудили продовольственную безопасность в мире, также Путин рассказал собеседнику о ситуации в акваториях Азовского и Черного морей.
Ранее австрийская нефтяная компания OMV подтвердила, что открыла счет в рублях в Газпромбанке для оплаты российского газа.
Нехаммер уже грозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику.
Ажиотажный спрос на гражданство России возник в Запорожской области
В освобожденной части Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
«В Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства. Люди сотнями приходят с вопросами, куда нести документы. Они говорят, что хотят в числе первых стать гражданами России. При этом есть очень большое число желающих из города Запорожье, который пока еще находится под контролем режима Зеленского», – передает РИА «Новости» его слова.
Рогов добавил, что в регионе уже подготовлена вся необходимая инфраструктура для начала приема документов на получение российского гражданства.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день первые жители Херсонской области подали заявления на российское гражданство. Днем ранее власти Херсонской области попросили разместить в регионе российскую военную базу.
В прошлый четверг глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о трансформации региона в субъект России. Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
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Байден назвал КНДР страной коллективного Запада, которая ввела санкции против России
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Президент США Джо Байден причислил КНДР к списку стран коллективного Запада, решивших ввести ограничения против России, оговорку политик допустил во время выступления перед выпускным курсом Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд) под Вашингтоном.
«<...> Думал ли кто, когда я призвал к введению санкций в отношении России, что в дополнение к НАТО Австралия, Япония, Северная Корея, некоторые страны АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – прим. ВЗГЛЯД) встанут и поддержат эти санкции?» – спросил Байден у офицеров ВМС и Корпуса морской пехоты США, передает ТАСС.
Байден заявил, что морские пехотинцы будут защищать международные правила игры, гарантировать будущее регионов Индийского и Тихого океанов, обеспечивать свободу судоходства в Южно-Китайском море и за пределами, а это является «краеугольным камнем глобальной экономики и глобальной стабильности».
«И вы поможете объединять наших союзников в Европе с нашими союзниками в регионах Индийского и Тихого океанов», – Байден.
Ранее американский лидер перепутал фамилию президента Южной Кореи. Напомним, Байден ранее допускал ошибки во время выступлений. Так, он оговорился, назвав мужа вице-президента Камалы Харрис «супругом первой леди». Кроме того, он назвал украинцев иранцами, а также перепутал, какая из стран угрожала Украине.
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Ветеран дипломатии вспомнил о роли Познера в советской пропаганде
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В советское время дипломатам не требовалось громко включать военные песни в посольстве, как это произошло в столице Эстонии. Мощная пропаганда велась иными методами, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший заместитель генерального секретаря ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.
Российское посольство в Таллине в ответ на регулярные пикеты возле здания посольства, которые проводят жители Эстонии, включили на полную громкость военные песни советского времени. Такие действия Внутреннее объединение эстонской партии «Отечество» Rahvuslased («Националисты») посчитало противозаконным и подало жалобу.
«Песни в советское время не припомню, чтобы включали. Но раньше, помимо радиопередач, существовало советское информационное агентство печати «Новости». Там выпускалось огромное количество литературы по самым разным вопросам: и позиция Советского Союза по регулированию на Ближнем Востоке, по разоружению и так далее. Были такие красочные брошюры, которые находились всегда во всех посольствах», – говорит Орджоникидзе.
Он рассказывает, что поскольку посольство СССР в западных и развивающихся странах регулярно навещало достаточно большое количество людей, никаких иных демонстраций не требовалось. Брошюры о стране раздавались в посольствах всем желающим абсолютно бесплатно. Также дипломаты проводили с гостями посольства беседы.
«На пропаганду внешнеполитической позиции Советского Союза выделялись огромные деньги. Причем раздача материала входила в обязанности дипломатов. Еще при посольствах были представители Академии педагогических наук СССР (АПН), которые также занимались этими брошюрами», – делится собеседник.
Немаловажную роль, продолжает собеседник, в пиаре страны играло Гостелерадио СССР: советская линия вещала круглосуточно на все континенты мира на различных языках. Например, диктором, работавшим на Северную Америку, был журналист Владимир Познер, вспоминает эксперт.
«Мы из Москвы получали книжки, брошюры, кассеты всякие, издаваемые на иностранных языках. Все печатные материалы привозились и нами же раздавались. Так шла популяризация страны», – заключил Орджоникидзе.
Ранее руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик заявил, что желание российских дипломатов возложить цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая тяжело расценивать иначе, чем как провокацию.
Захарова предложила США внести Киссинджера в санкционный список «за наличие интеллекта»
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Внесение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в список украинского сайта «Миротворец» прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Согласитесь, такого оригинального подарка ему никто на 99-летие не сделал бы. На 100 лет включат в санкционный список США, наверное», – написала она в своем Telegram.
Захарова предложила «не мучиться над формулировкой» и использовать «одну короткую фразу – «за наличие интеллекта».
Примечательно, что Генри Киссинджера внесли в базу сайта «Миротворец» как якобы «соучастника преступлений против Украины» 24 мая, как раз накануне его дня рождения. Сегодня, 27 мая, Киссинджеру исполнилось 99 лет.
Напомним, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер оказался в базе украинского сайта «Миротворец».
Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, называя их «изменниками родины».
Янукович: Государственности Украины грозит полное уничтожение
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Украине придется возобновить переговоры с российской стороной, ее к этому подтолкнет Запад, в том числе США, заявил бывший украинский президент Виктор Янукович.
«Что касается России, с ней Украине придется сесть за стол переговоров. Подтолкнет ее к этому Запад, и Соединенные Штаты в том числе. Ничто не может длиться вечно, и поставки вооружений Украине в данном случае не исключение», – говорится в обращении Януковича, которое разместил в соцсетях его представитель Юрий Кирасир, передает РИА «Новости».
По словам Януковича, «и в Европе, и в США правящие политические силы поддерживают те или иные режимы, исходя их собственных интересов». Главный из них состоит в том, «чтобы не потерять голоса избирателей», отметил экс-президент Украины.
«Как ни больно мне об этом сегодня писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идет не только о риске потери огромных территорий на юге и востоке страны», – добавил Янукович.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о том, что вести переговоры с Россией необходимо, чтобы закончить конфликт, но российская сторона якобы этого не хочет, заявил, что украинские власти делают противоречивые заявления, которые не позволяют понять, осознают ли в Киеве реальное положение дел.
В среду глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона не имеет «предварительных условий» для возобновления переговоров с российской стороной.
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Киссинджера занесли в список «Миротворца»
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер оказался в базе украинского сайта «Миротворец», сообщают СМИ.
Генри Киссинджер попал в базу «Миротворца» за то, что является «антиукраинским пропагандистом», передает «Sputnik Ближнее Зарубежье» в своем Telegram-канале.
Напомним, Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая Киссинджеру, сказал, что тот, рассуждая о текущих событиях, находится как будто в 1938 году.
Между тем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал Зеленскому прислушаться к мнению Киссинджера, который никогда не был замечен в симпатии к России.
В ЛНР заявили, что отрезали ВСУ пути к отступлению в Северодонецке
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Подразделения Луганской народной республики заблокировали украинским военным все пути отступления в Северодонецке, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Мы перерезали все абсолютно пути сообщения, по которым они могли выйти, и наблюдаем абсолютно всю территорию», – заявил Марочко в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Позднее он уточнил, что речь в первую очередь идет о Северодонецке. «На данный момент в городе Северодонецке, именно в самом городе, пути отступления украинских войск отрезаны, поскольку там существуют три моста, по которым они могли уйти. Один мост был разрушен, второй не выдержит абсолютно никакой техники, потому что он в аварийном состоянии, а Пролетарский мост наши силы контролируют. Все, кто попытается выйти из населенного пункта, будут уничтожены», – сказал Марочко.
Ранее в пятницу группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских военных освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами на территории ДНР, включая Красный Лиман.
В четверг Марочко сообщал, что в оперативное окружение был взят город Северодонецк. По его словам, в окружение попали населенные пункты Золотое и Горское.
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На Украине прервали эфир с говорившим о бедственном положении украинских войск депутатом
Депутат Верховной рады, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин в эфире украинского ТВ в пятницу заявил, что Украина не успевает освоить получаемые от Запада вооружения, после чего ведущая прервала беседу с политиком.
Рахманин отметил, что объемы поставок оружия на Украину не компенсируют потери вооружений и военной техники. «Даже те вооружения, которые сейчас к нам поступают, а это не весь спектр тех видов оружия, которые нам нужны, измеряются что-то единицами, что-то десятками, что-то в лучшем случае сотнями. А наши потери намного больше», – передает РИА «Новости» слова депутата в эфире канала «Украина 24».
По его словам, у украинских войск образовалась нехватка боекомплектов к тяжелой артиллерии и минометам, «поскольку мы выстреливаем советский боекомплект, советские боеприпасы калибра 120 миллиметров, 122 миллиметра, 125 миллиметров и 152 миллиметра, количество которых ограничено». Политик отметил, что страны переходят на новые образцы вооружений годами и годами учатся на них работать.
На словах Рахманина о том, что у Киева «нет этих лет для того, чтобы накопить достаточное количество вооружений и освоить их» телеведущая прервала его, заявив, что больше эфирного времени для разговора нет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за разглашение данных о перемещениях вооружения и частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период военного положения.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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