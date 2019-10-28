Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Длинные выходные ожидают россиян на следующей неделе, сообщили в пресс-службе Роструда.

«В связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства предстоящие выходные продлятся у россиян три дня – со 2 по 4 ноября. Следующая рабочая неделя будет четырехдневой», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле, согласно ему, следующий продолжительный период отдыха придется на 1-8 января.

Напомним, ранее сообщалось об утверждении переноса выходных дней в 2020 году, согласно которому выходные 4 и 5 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесены на 4 и 5 мая.