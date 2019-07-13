Утвержден список выходных дней на 2020 год

Правительство России опубликовало календарь праздничных выходных дней на 2020 год.

«Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно», – говорится на странице правительства во Вконтакте.

В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Длинные выходные будут в феврале – с 22 по 24 число, в марте – с 7 по 9 и в июне – с 12 по 14.

На майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 5 число и затем – с 9 по 11.

День народного единства 4 ноября выпадает на среду и останется отдельным выходным.

Ранее россиянам предложили сократить выходные и праздничные дни.