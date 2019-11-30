Названы сроки ввоза в Россию второй очереди незарегистрированных лекарств для детей

Министерство здравоохранения России сообщило, что вторая очередь детей, которым врачебная комиссия подтвердила назначение не зарегистрированных в России лекарств, сформирована. Препараты могут поступить в первом квартале 2020 года.

«Вторая очередь сформирована, поступление в регионы ожидается в первом квартале 2020 года», – сообщили в пресс-службе Минздрава, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ФГУП «Московский эндокринный завод» осуществил ввоз незарегистрированного лекарственного препарата «Диазепам».

В начале сентября газета ВЗГЛЯД сообщала, что правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей – в ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а позже и их производство в России.

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