«Московский эндокринный завод» закупил «Диазепам»

ФГУП «Московский эндокринный завод» осуществил ввоз незарегистрированного лекарственного препарата «Диазепам», сообщил источник.

Как пояснили журналистам во ФГУП, в рамках исполнения распоряжений правительства России от 5 сентября 2019 г. № 1986-р и от 25 сентября 2019 г. № 2170-р по ввозу незарегистрированных лекарственных препаратов с содержанием психотропных веществ, ФГУП «Московский эндокринный завод» 26 ноября 2019 года «в полном объеме осуществил ввоз 3,1 тыс. упаковок «Диазепама».

Препарат завезен в виде раствора ректального 5 мг/ 2,5 мл № 5 и 10 мг/ 2,5 мл № 5. Он предназначен для купирования судорожного синдрома у детей больных эпилепсией.

Также организована работа с региональными органами здравоохранения страны по отгрузкам психотропных лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации. Уже заключены договоры дарения с 45 регионами, заявившими о потребности в «Диазепаме».

До 29 ноября 2019 года его отгрузят в полном объеме в следующие регионы: Алтайский край, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Забайкальский край, Ивановская область, Калининградская область, Кемеровская область, Костромская область, Краснодарский край, Красноярский край, Курская область, Ленинградская область, Москва, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Пензенская область, Пермский край, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Карелия, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия, Республика Татарстан, Республика Удмуртия, Республика Хакассия, Ростовская область, Самарская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ярославская область.

Кроме того, сообщается, что ориентировочно в четвертом квартале 2020 года начнется собственное производство «Диазепама» на «Московском эндокринном заводе».

Ранее ФГУП «Московский эндокринный завод» ввез 7 тыс. 620 упаковок Клобазама. Таким образом, из необходимого количества в 11 тыс. 270 упаковок, утвержденного распоряжением правительства, на сегодняшний день ввезено уже 10 тыс. 720 упаковок.

В начале сентября газета ВЗГЛЯД сообщала, что правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей – в ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а позже и их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать такие препараты за границей. Теперь их покупка станет легальной, а цена станет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом.

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