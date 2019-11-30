Выросло число госпитализированных студентов медколледжа в Петрозаводске

Количество студентов базового медицинского колледжа в Петрозводске, госпитализированных с признаками инфекционного заболевания, увеличилось до 18, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили в пресс-службе минздрава Карелии.

В ведомстве рассказали, что «все госпитализированные из медколледжа в Республиканскую инфекционную больницу находятся в удовлетворительном состоянии», у них «взят бакпосев», передает ТАСС.

Отмечается, что к 13 госпитализированным в пятницу поступили четыре человека, в ночь на субботу – еще один.

Врачи продолжают уточнять диагноз студентов. Они уже исключили пищевое отравление и ротавирусную инфекцию, лабораторные исследования не окончены.

В минздраве уточнили, что среди госпитализированных тяжелых случаев нет.

Напомним, девять студентов медколледжа были госпитализированы 29 ноября с рвотой и высокой температурой, еще 30 студентов жаловались на эти же симптомы разной степени проявления. Затем были госпитализированы еще несколько человек.

Следственное управление Следственного комитета по Карелии проводит проверку по данному факту.

Ранее на Алтае школьники отравились после распития неизвестной жидкости из найденной бутылки.