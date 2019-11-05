Школьники на Алтае отравились после распития неизвестной жидкости из найденной бутылки

В Алтайском крае четверо школьников отравились после того, как выпили неизвестную синюю жидкость из бутылки, которую нашли на берегу реки. Два школьника доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщили в региональном минздраве.

Как заявили в ведомстве, инцидент произошел 1 ноября, однако за медицинской помощью родители обратились лишь 2 ноября.

«Четверо школьников нашли бутылку на берегу реки и выпили содержимое. Два ребенка из одной семьи. Двое находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, получают всю необходимую помощь. Двое других мальчиков госпитализированы в Панкрушихинскую центральную районную больницу», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.



На данный момент выясняется, какую именно жидкость выпили школьники, и как она оказалась на берегу реки.

Ранее в Туве девять подростков попали в больницу после отравления спиртосодержащей жидкостью, позже было установлено, что дети пострадали от этиленгликоля.