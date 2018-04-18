Установлено, чем отравились школьники в Туве

Эксперты установили, что тувинские школьники, отравившиеся накануне спиртосодержащим веществом, пострадали от этиленгликоля.

«Предоставленный на исследование образец жидкости по проверенным физико-химическим показателям является этиленгликолем», – передает «Интерфакс» сообщение регионального СК, где добавили, что устанавливают источник появления жидкости.

По данным региональных властей, 25-литровую бутыль с жидкостью школьники нашли на территории пустующего дома, а затем перелили ее в пластиковые бутылки и разобрали по домам. Родственник одного из школьников нашел бутылку и выпил ее содержимое с друзьями, после чего дети выпили содержимое остальных бутылок.

Напомним, во вторник в региональном СК сообщили, что девять подростков попали в больницу в Туве после отравления спиртосодержащей жидкостью, пятеро находятся в тяжелом состоянии.