Массовое отравление подростков спиртосодержащей жидкостью произошло в Туве

Девять подростков попали в больницу в Туве после отравления спиртосодержащей жидкостью, пятеро находятся в тяжелом состоянии, сообщили в СК.

«Девять подростков госпитализированы в Республике Тыва в результате отравления неустановленной спиртосодержащей жидкостью. Пятеро из них в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении СК в «ТамТам».

По данному факту проводится проверка, следователи выясняют место приобретения подростками фальсифицированного алкоголя.

Напомним, ранее в СК сообщили, что 16-летний парень из Красноярского края умер, выпив три бутылки водки в День Защитника Отечества.