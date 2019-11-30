Полиция назвала подозреваемого в совершении теракта на Лондонском мосту

Полиция установила личность человека, подозреваемого в нападении на людей с ножом на Лондонском мосту. Инцидент признали терактом.

Застреленного правоохранителями человека звали Усман Хан. Ему было 28 лет, он проживал в графстве Стаффордшир, передает RT со ссылкой на агентство Reuters.

В 2012 году Хан уже был осужден за связи с террористами. Он вышел на свободу в декабре 2018 года.

Напомним, в пятницу, 29 ноября, вооруженный ножом человек напал на прохожих на Лондонском мосту. В результате погибли два человека.

Подозреваемый был застрелен полицейскими. Скотленд-Ярд классифицировал инцидент как теракт.

Сообщалось, что на подозреваемом был муляж взрывного устройства.