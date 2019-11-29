Москва ответила на предложение отдать Украине 3 млрд долларов газом

Министр энергетики Александр Новак отреагировал на предложение исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко о том, что Киев готов принять 3 млрд долларов от Газпрома по решению арбитража в виде поставок газа.

Новак пояснил, что на данный момент «это предмет обсуждения в целом пакета соглашений», а урегулирование долгов является одной из важнейших составляющих, передает РИА «Новости».

«Механизм я не готов сейчас комментировать, об этом рано говорить. Это договорятся между собой компании в первую очередь. Должны договориться», – сказал министр.

Москва полагает, что в первую очередь необходимо договориться о пакетном соглашении с Украиной, после чего обсуждать проблему в трехстороннем формате с Еврокомиссией.

Также Новак назвал продуктивными переговоры с украинской стороной в Вене. По его словам, новый раунд переговоров может пройти уже на следующей неделе.

«Сейчас работают специалисты конкретно Газпрома и украинские специалисты. Они в настоящее время, через несколько дней, должны проработать конкретные вопросы», – уточнил глава ведомства.

Сроки заключения нового контракта по транзиту зависят во многом от Украины, поскольку ей нужно сертифицировать своего нового оператора газотранспортной системы.

Новак, отвечая на вопрос, действительно ли 13 декабря станет крайним сроком для заключения соглашения, пояснил, что сроки пока не обговаривались.

«Просто они обозначают ту дату, которая у них есть в решении <...>, определенная дата для бронирования мощностей. Но самое главное, чтобы они быстрее сделали сертификацию своего оператора газотранспортной системы», – заключил министр.

Ранее сообщалось, что объем поставляемого газа по «Северному потоку – 2» не будет зависеть от договоренностей с Украиной.