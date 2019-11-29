Стало известно об увольнении наказанного за фото из дела Голунова главы пресс-службы УМВД

Начальник пресс-службы столичного управления МВД полковник Юрий Титов покидает свой пост, сообщил источник в УМВД Москвы.

Об этом сообщает РБК.

Сам же Титов заявил, что лишь переходит на другую работу, не уточнив, куда именно.

«Сегодня был представлен новый начальник (пресс-службы столичного главка МВД), который меня сменит. Мне сказали спасибо, ему пожелали терпения», – добавил он.

В МВД официально пока не подтвердили эту информацию, передает РИА «Новости».

Преемником Титова якобы назначен Васенин Владимир Владимирович, ранее работавший начальником отделения пропаганды ГИБДД по Пермскому краю, сообщает Life.

Напомним, в июле Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова. Тогда пресс-служба полиции опубликовала ложные снимки нарколаборатории, которые, как утверждала полиция, обнаружили дома у корреспондента «Медузы».

Знакомые журналиста отмечали, что на фото не квартира Голунова. Титов, однако, опровергал информацию, что фото сделаны в другом месте. Позднее главк официально признал ошибку и назначил служебную проверку.

Титов был назначен на должность начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД России в декабре 2017 года.