Девушка умерла в центре Москвы от передозировки наркотиком

В центре Москвы девушка умерла от передозировки кокаином, сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 28 ноября в квартире в Уланском переулке было обнаружено тело 22-летней жительницы столицы без внешних признаков насильственной смерти, передает АГН «Москва».

«Находившаяся в квартире подруга сообщила, что смерть девушки наступила после принятия третьей «дорожки» кокаина», – сообщил источник агентства.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося, тело умершей отправили в морг.

Напомним, в августе известная диджей Жанна Рассказова скончалась в Москве в возрасте 29 лет. По предварительной информации, Рассказова умерла из-за передозировки наркотиков.