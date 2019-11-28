Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 4 копейки – до 64,00 рубля, курс евро поднялся на 10 копеек – до 70,44 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 62,81 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».