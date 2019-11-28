Первый модернизированный ракетоносец Ту-160М передали на испытания

Первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М передан для проведения наземных и летных испытаний, сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«28 ноября первый глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М передан из производственных цехов на летно-испытательную станцию КАЗ имени С.П. Горбунова для отработки этапа заводских наземных и летных испытаний», – сообщил источник РИА «Новости».

Он добавил, что после завершения наземных отработок Ту-160М будет передан на этап летных испытаний.

Напомним, 20 января глава Министерства обороны Сергей Шойгу рассказал, что первый серийный модернизированный бомбардировщик Ту-160М поступит на вооружение в 2021 году.

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