«Аэрофлот» предложил подождать с оснащением самолетов видеокамерами

«Аэрофлот» предлагает отложить вступление в силу требований о видеокамерах в самолетах на 2025-2030 годы, сообщил заместитель директора департамента управления авиационной безопасностью авиакомпании Владимир Гаенко.

По его словам, если хотя бы в 2022 году появится необходимая инфраструктура для передачи данных с камеры из самолета на землю, то только поступающие в парк самолеты можно начать оборудовать с 2025 года, уже экспуатируемые – с 2027 года, остальные самолеты – с 2030 года.

Гаенко отметил, что затраты на оборудование одного самолета составят около 280 тыс. долларов, а всего парка «Аэрофлота» (сейчас почти 250 самолетов, ожидается пополнение флота) – 100 млн долларов, передает ТАСС.

«Полагаю хотя бы выйти с предложением в аппарат правительства, в порядке формирования новых требований внести предложения по отлагательному такому сроку, хотя бы в отношении новых воздушных судов, вновь поступаемых (в авиапарк) – это оснащение с 2025 года как минимум. Я думаю, если в 2022 году появится какая-то инфраструктура для передачи данных, то три года, не меньше, потребуется чтобы инфраструктуру по приему и по требованиям и все остальное отработать. Аналогично с 2027 годом, в отношении ранее использованных воздушных судов и включенных в сертификат эксплуатанта после 2027 года, а для всех остальных – с 2030 года», – сказал он.

Как передает РИА «Новости», российские авиакомпании должны с 2020 года оснастить видеокамерами и передающим оборудованием поступающие к ним новые самолеты, с 2022 года – поступающие самолеты, бывшие ранее в эксплуатации, а с 2025 года – все свои самолеты. Этого требует постановление правительства от 2018 года «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности».