Мощное землетрясение произошло у берегов Крита

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло неподалеку от Крита, сообщает Сейсмологическая лаборатория Афинского университета.

Толчки ощущались в Афинах, передает РИА «Новости».

Между тем число жертв землетрясения в Албании возросло до 25, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Как отмечает агентство, ночь на среду многие жители Дурреса провели в палатках, автомобилях и на футбольном стадионе, так как в городе по-прежнему ощущались афтершоки. Как сообщает издание Albanian Daily News, точных данных о том, сколько человек могут оставаться под завалами, нет.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Албании.

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что число погибших в результате мощного землетрясения в Албании возросло до семи человек, более 400 человек обратились за помощью. Позже были зафиксированы толчки чуть меньшей силы в Боснии и Герцеговине.

Заведующая отделом сводной обработки данных единой геофизической службы РАН Марина Коломиец рассказала газете ВЗГЛЯД, что Албания и Босния и Герцеговина находятся в сейсмоактивной зоне – землетрясения в этом районе обычное дело.