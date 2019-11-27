Избранный президент Аргентины сравнил кредиты МВФ с пьянством

Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что не намерен просить Международный валютный фонд (МВФ) перевести Буэнос-Айресу очередной транш в размере 11 млрд долларов, так как «пьянство не лечат вином».

По словам избранного президента Аргентины, который вступит в должность 10 декабря, его правительство «возьмет за правило не брать больше денег [в долг]», передает ТАСС.

«Я не знаю, прибудут ли оставшиеся деньги в рамках соглашения [с МВФ], в котором говорилось, что Аргентине направят 57 млрд долларов. К настоящему моменту [Буэнос-Айресу из фонда] отправили 45 млрд, 11 млрд остается [перевести]. Мне нужно решить огромную проблему [с долгами], неужели я стану просить еще 11 миллиардов? Я хочу перестать просить [денег], и чтобы мне дали расплатиться [с накопленными предыдущим правительством долгами]», – сказал Фернандес в интервью радиостанции «Кон вос».

«Пьянство не лечат вином», – добавил избранный президент Аргентины.

Он также сообщил, что считает нужным договориться с кредиторами об отсрочке выплат, чтобы дать экономике Аргентина развиться и получить возможность погасить долги.

В августе Фернандес обвинил МВФ в ухудшении экономической ситуации в Аргентине.

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