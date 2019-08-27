МВФ обвинили в ухудшении экономической ситуации в Аргентине

Международный валютный фонд (МВФ) и действующее правительство Аргентины виновны в ухудшении экономической ситуации в стране, заявил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес.

«Правительство и МВФ, которые вызвали этот кризис, должны остановить социальную катастрофу, с которой сегодня сталкивается все больше аргентинцев, и исправить ее», – передает ТАСС заявление Фернандеса и его левоцентристский альянса «Фронт для всех» после встречи с представителями МВФ.

Фернандес добавил, что правительство не выполнило ни одну из целей, которые были намечены в соглашении с МВФ о предоставлении кредита на 57 млрд долларов.

«Экономический спад не прекращается, положение компаний и семей ухудшилось, достичь устойчивого снижения инфляции не удалось, и государственный долг продолжает расти», – заявил кандидат.

После оглашения результатов голосования курс национальной валюты по отношению к доллару резко упал, также обвалился основной аргентинский биржевой индекс Merval.

Напомним, 17 августа международные рейтинговые агентства Standard&Poor's и Fitch после победы оппозиционного кандидата в президенты Аргентины Альберто Фернандеса на праймериз понизили долгосрочные кредитные рейтинг страны и до спекулятивного уровня.

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