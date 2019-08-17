S&P и Fitch понизили суверенный рейтинг Аргентины до спекулятивного уровня

Международные рейтинговые агентства Standard&Poor's и Fitch после победы оппозиционного кандидата в президенты Аргентины Альберто Фернандеса на праймериз понизили долгосрочные кредитные рейтинг страны и до спекулятивного уровня.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины с уровня «B» до «B-» с негативным прогнозом. По прогнозам специалистов S&P, ВВП Аргентины по итогам года сократится на 2,3%, передает ТАСС.

«Волнение на финансовом рынке в сочетании со значительной девальвацией песо и резким ростом процентных ставок, которые последовали за прошедшими в Аргентине праймериз, значительно ослабили уже находящийся в уязвимом положении суверенный финансовый профайл», – указывается в сообщении S&P.

Тем временем международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины с рискованного уровня «B» до крайне спекулятивного «CCC».

«Понижение рейтингов Аргентины отражает повышенную неопределенность в политике, которая последовала после прошедших 11 августа праймериз, серьезное ужесточение условий финансирования и ожидаемое ухудшение макроэкономической ситуации, что увеличивает вероятность суверенного дефолта или какой-либо реструктуризации», – говорится в сообщении Fitch.

Согласно последним официальным данным, за Фернандеса, представляющего левоцентристскую коалицию, проголосовали 47,65% избирателей. Действующего главу Аргентины Маурисио Макри поддержали 32,08% голосов.

После оглашения результатов голосования курс национальной валюты по отношению к доллару резко упал, также обвалился основной аргентинский биржевой индекс Merval.

Президентские выборы пройдут в Аргентине 27 октября.